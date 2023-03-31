سياسة
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لأول مرة منذ 3 سنوات.. وزير خارجية اليابان يزور الصين السبت
في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، يتوجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى بكين السبت حسبما أعلنت طوكيو الجمعة.
لأول مرة منذ 3 سنوات.. وزير خارجية اليابان يزور الصين السبت
زيارة هاياشي لبكين هي الأولى التي يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر 2019 / صورة: AP
31 مارس 2023

يتوجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى بكين السبت حسبما أعلنت طوكيو الجمعة، في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

وخلال زيارته التي تستغرق يومين يلتقي هاياشي نظيره تشين غانغ وفقاً، لبيان أصدرته الخارجية اليابانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة في بانكوك وتعهدا بمواصلة الاتصالات على مستوى رفيع.

والبلدان شريكان تجاريان، وكان من المقرر قبل وباء كوفيد-19 أن يزور شي اليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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