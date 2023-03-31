سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تكشف هوية وسيط سلوفاكي في صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية
كشفت الولايات المتحدة أن موسكو تسعى لإبرام صفقة جديدة مع بيونغ يانغ لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء لدعم حربها في أوكرانيا، كما حددت واشنطن هوية وسيط سلوفاكي بين روسيا وكوريا الشمالية.
واشنطن تكشف هوية وسيط سلوفاكي في صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية
مقابل الغذاء.. واشنطن تكشف سعي موسكو بنشاط لشراء أسلحة من بيونغ يانغ   / Others
31 مارس 2023

أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّ روسيا تُواصل سعيها للحصول على أسلحة وذخائر من كوريا الشماليّة لدعم حربها في أوكرانيا، كاشفًا هويّة وسيط سلوفاكي يُزعم أنّه يعمل على ترتيب صفقات أسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "لدينا معلومات جديدة تُفيد بأنّ روسيا تسعى بنشاط للحصول على ذخائر إضافيّة من كوريا الشماليّة".

وأضاف أنّ وسيطًا عُرّف بأنّه أشوت مكرتيشيف من براتيسلافا ويبلغ 56 عاماً، عمل على إبرام صفقات بيع ومقايضة مع كوريا الشماليّة لشحن "أكثر من عشرين" نوعاً من الأسلحة والذخائر إلى روسيا بين أواخر 2022 وأوائل 2023.

وأشار إلى أنّه يعقد الصفقات السرّية "بدعم من المسؤولين الروس".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة إدراج مكرتيشيف في لائحتها السوداء للعقوبات.

وقالت الوزارة إنّ بيونغ يانغ كانت تحصل في مقابل الأسلحة على أموال نقديّة وطائرات تجاريّة وسلع وموادّ خام.

وأوضح كيربي أنّ الولايات المتحدة تدرك أنّ روسيا تسعى لإرسال وفد إلى كوريا الشماليّة، وتعرض تزويد بيونغ يانغ بموادّ غذائيّة لقاء ذخائر.

لكنّه لم يذكر إن كانت أُبرِمَت أيّ صفقة، ولم يكشف أيّ تفاصيل محدّدة عن الأسلحة.

وقال كيربي إنّ "أيّ صفقة أسلحة بين كوريا الشماليّة وروسيا تنتهك مباشرة سلسلةً من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أنّ الصفقات التي شارك فيها مكرتيشيف منفصلة عن بيع كوريا الشماليّة أواخر العام الماضي صواريخ وذخائر مدفعيّة لمجموعة فاغنر، وهي مجموعة عسكريّة روسيّة شبه مستقلّة تقاتل على الخطوط الأماميّة في أوكرانيا.

وحسب كيربي فإنّ إدراج مكرتيشيف في لائحة عقوبات وزارة الخزانة يؤدّي إلى عزله عن النظام المالي الأمريكي.

وأكّد أنّه "سيُواجه الآن تحدّيات كبيرة في الوصول إلى النظام المالي الدولي وإساءة استخدامه بعد الكشف عن أنشطته".

ولفت كيربي إلى أنّ اللائحة السوداء تعرّض للخطر أيّ شخص يقدّم الدعم لمكرتيشيف.

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ "إجراء اليوم هو رسالة واضحة بأنّ الولايات المتحدة لن تتوانى عن استهداف أولئك الذين يُقدّمون الدعم للعدوان الروسي والحرب الوحشيّة ضدّ أوكرانيا".

وقال بلينكن في بيان: "سنواصل تحديد وكشف ومواجهة محاولات روسيا للحصول على معدّات عسكريّة من كوريا الشماليّة أو أيّ دولة أخرى مستعدّة لدعم حربها في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us