قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو مساء الخميس، إن بلاده ستكون حليفاً قوياً وقادراً وملتزماً أمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على موافقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو.

وأوضح نينيستو أن 30 عضواً في الناتو وافقوا على عضوية فنلندا، معرباً عن شكره للبلدان كافة التي صدّقَت على عضوية بلاده إزاء دعمها وثقتها.

وأضاف: "فنلندا مستعدة الآن للانضمام إلى الحلف، ونتطلع إلى انضمام السويد في أقرب وقت".

من جانبها، شكرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عبر تويتر البلدان كافة على دعمها، وقالت: "كحلفاء سنضمن الأمن المتبادل وسيدافع بعضنا عن بعض، وستدعم فنلندا طلب السويد الانضمام".

وفي وقت سابق الخميس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وفي 17 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة أنقرة على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".