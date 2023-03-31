وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك خلال عملية تصويت أُجرِيَت الخميس في البرلمان التركي.

وفي 17 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة أنقرة على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

و في 23 من الشهر ذاته صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعَت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تَعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون، والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في سياق متصل شاركت وزارة الخارجية الفنلندية رسالة شكر باللغة التركية بعد موافقة البرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" .

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر: "شكراً لكم! نحن ممتنّون للبرلمان التركي لقراره الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو".

من جهته قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في تغريدة على حسابه في تويتر أيضاً: "اليوم بعد عمل استغرق أكثر من 10 أشهر، بعد تَقدُّمنا ​​بطلب للحصول على عضوية الناتو في 17 مايو/أيار 2022، إذ حصلنا على الموافقات الأولى من كندا والدنمارك، والآن البرلمان التركي اتخذ قراره، ومن المفترض أن تقدّم المجر موافقتها غداً، نحن نعيش أياماً تاريخية".