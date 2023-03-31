سياسة
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أمين عامّ الناتو يرحّب بتصديق البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف
قال الأمين العامّ لحلف الناتو إن موافقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على انضمام فنلندا إلى الحلف "خطوة ستعزّز قوة أسرة الناتو وتجعل هذا الكيان أكثر أمناً".
أمين عامّ الناتو يرحّب بتصديق البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف
ستولتنبرغ: الخطوة ستعزز قوة أسرة حلف شمال الأطلسي وتجعل هذا الكيان أكثر أمناً / صورة: AP
31 مارس 2023

رحّب الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، بموافقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ عبر حسابه على تويتر الخميس، إن "الخطوة ستعزز قوة أسرة حلف شمال الأطلسي، وتجعل هذا الكيان أكثر أمناً".

ومساء الخميس وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي 17 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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