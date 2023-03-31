أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) الجمعة، رسمياً المنصة الإخبارية الرقمية الجديدة TRT Afrika، لتسليط الضوء على قصص عن القارَّة ومنها إلى جمهور عالمي بأربع لغات: السواحيلية والإنجليزية والهوسا والفرنسية.

وأُعلنَ انطلاق المؤسسة على الهواء مباشرة خلال اليوم الثاني من "القمة الإذاعية الأولى" التي نظّمَتها TRT والاتحاد الإفريقي للبَثّ في إسطنبول، حيث تستمرّ على مدار ثلاثة أيام.

وتماشياً مع أهداف TRT الخاصة بالصحافة المحايدة والشاملة، ستزود TRT Afrika جمهورها بسرد بديل عن إفريقيا وستعرض قصصاً عالمية ذات أهمية للقارة بمعلومات غنية ومتوازنة، وفي الوقت المناسب.

كما ستعطي صوتاً لقصص من إفريقيا والأفارقة في الشتات، مما يضع المزيج الفريد لقيمهم الأساسية في قلب الأحداث العالمية.

ومع موظفين من 15 دولة في القارة، تهدف TRT Afrika الرقمية إلى أن تصبح مصدراً إخبارياً موثوقاً في القارة السمراء، حيث تعرض قصصاً مهمة للجمهور الإفريقي إضافة إلى إنتاج محتوى عالي الجودة للشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك تهدف إلى توفير محتوى رقمي فريد وقصص حصرية وتحقيقات وأفلام وثائقية عن القضايا التي تهمّ الجمهور الإفريقي محلّيّاً وتلبية احتياجات المغتربين منهم في جميع أنحاء العالم.

وستنشط TRT Afrika في عشرات البلدان الإفريقية، من غامبيا إلى المغرب ونيجيريا والكاميرون. وبهذه الطريقة توسّع تركيا التزامها طويل الأمد تجاه إفريقيا، حيث توفر المنصة مساحة للأصوات الإفريقية لتُسمَع ويُحتفَى بها في جميع أنحاء العالم.

وTRT Afrika أحدث أعضاء عائلة TRT التي تضمّ TRT World وTRT عربي وTRT Russian وTRT Deutsch وTRT Français وTRT Balkan.

قمة TRT Afrika

وفي اليوم الأول من القمة التي بدأت الخميس، اجتمع ممثلو اتحاد البثّ الإفريقي تحت شعار "نحو مستقبل مستدام: إعادة تشكيل خدمة البثّ العامّ".

كما دُرّب ما لا يقلّ عن 23 صحفياً من 16 دولة إفريقية على موضوعات مثل "تغيير وسائل الإعلام في أثناء عملية الوباء"، و"مساهمة التكنولوجيا في تغيير الصحافة"، و"الأدوات الواجب استخدامها ضد النهج الغربي المتمحور حول الإثنية".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ستشمل القمة محادثات حول موضوعات مثل: "العلاقات بين إفريقيا وتركيا في مرآة إعلام الخدمة العامة: الرؤية المشتركة والتحديات المستقبلية"، و"كيف يمكن لوسائط الخدمة العامة الإفريقية والتركية البقاء مستدامة في العصر الرقمي؟"، و"الوجه المتغير لخلاصات الأخبار العالمية: مشترك من أجل عالَم أكثر عدلاً".

وستستمرّ اليوم وغداً مع حلقات نقاش حول "سرد القصص برؤية إفريقية".