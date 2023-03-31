سياسة
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"تصرفات غير عقلانية".. تايبيه: 9 طائرات صينية تعبر خطّ منتصف مضيق تايوان
قالت وزارة الدفاع في تايوان إن تصرفات الصين تتعمد إثارة حالة من التوتر في مضيق تايوان، مشيرة إلى أن 9 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق اليوم الجمعة، وأضافت أنها تنفّذ دوريات تأهُّب للقتال.
"تصرفات غير عقلانية".. تايبيه: 9 طائرات صينية تعبر خطّ منتصف مضيق تايوان
تايوان / صورة: AP
31 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن تسع طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان اليوم الجمعة، وأضافت أنها تنفّذ دوريات تأهُّب للقتال.

وذكرت الوزارة أن تصرفات الصين تتعمد إثارة حالة من التوتر في مضيق تايوان وأنها تُدين التصرفات غير العقلانية.

وأضافت الوزارة أن تايوان راقبت الطائرات الصينية من كثب.

يأتي ذلك بعد يومين من زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ-وين الولايات المتحدة، وهو ما أثار حفيظة بكين التي توعّدت بردّ انتقامي في حال التقت المسؤولة رئيسَ مجلس النواب كيفن مكارثي، واستدعت تحذيراً أمريكياً لبكين من "أيّ ردّ فعل مبالغ فيه".

وقالت إنغ-وين لمؤيدين خلال توقفها في نيويورك، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان أوثق من أي وقت مضى.

والولايات المتحدة هي محطة توقُّف لتساي المتّجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة غواتيمالا وبيليز لتعزيز العلاقات مع هاتين الحليفتين الدبلوماسيتين لتايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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