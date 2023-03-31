لقي 35 شخصاً مصرعهم إثر سقوط عشرات داخل بئر معبد هندوسي في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وقال مسؤولون محليون الجمعة، إنه عُثر على 35 جثة داخل بئر في معبد هندوسي بوسط الهند، بعد سقوط عشرات الأشخاص في المياه عندما انهار غطاء البئر بفعل سقوط لوح خرساني فوقه، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأظهر مقطع فيديو انهيار المعبد الواقع في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الخميس، مما نتج عنه حالة من الفوضى شهدت اندفاع عشرات الأشخاص باتجاه مخارج المعبد.

واستخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ الحبال والسلالم لسحب الجثث من البئر.

في السياق نفسه قال شهود عيان إن حشداً كبيراً من الأشخاص احتشدوا في المعبد لأداء طقوس النار والاحتفال بـ"مهرجان الإله راما".

بدوره أوضح مفوض الشرطة ماكراند ديوسكار أن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار اللوح الخرساني فوق البئر، مشيراً إلى أن كثيرين غطتهم الأنقاض.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن السلطات المحلية أمرت أصحاب المعبد في يناير/كانون الثاني الماضي، بإزالة غطاء البئر باعتباره "غير آمن، وغير مصرَّح به"، لكنّ القائمين على المعبد تجاهلوا التحذير.