سياسة
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البرلمان التركي يقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
وافق البرلمان التركي على مشروع قانون حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة التي وُقّعَت بين البلدين في مارس/آذار الجاري، بالإضافة إلى مذكرات مؤرخة في 15-16 من الشهر ذاته بشأن تعديل الاتفاقية.
البرلمان التركي يقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
البرلمان التركي يقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات / صورة: AA
31 مارس 2023

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما وافق البرلمان على المذكرات المؤرخة في 15 و16 مارس/آذار 2023 المتبادلة بشأن تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مارس/آذار الجاري وقعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بينهما.

وشهد التوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.

وآنذاك أعرب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل الاتفاقية.

وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كانت حاسمة من ناحية النقطة التي جرى التوصل إليها بين البلدين، داعياً الله له بالرحمة.

وأردف: "بفضل الاتفاقية ستُزال الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وسيجري تسهيل أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إن "توقيع الاتفاقية هو خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين، نسعى من خلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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