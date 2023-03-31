ركزت تركيا في السنوات الأخيرة جل اهتمامها من أجل الارتقاء بمجال الصناعات الدفاعية بموارد وخبرات محلية ووطنية، وفيما سارعت خطواتها على طريق الاكتفاء الذاتي والاستقلال في هذا المجال، لم تتوان عن حجز مقعد متقدم في نادي الدول المصدّرة للأسلحة والمعدات عبر الخطوات القوية التي اتخذتها في مجموعة واسعة من المجالات من الأنظمة الأرضية والبحرية إلى المنصات الجوية والفضائية.

وفي الوقت الذي سجل فيه قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا رقماً قياسياً بتجاوز هدف التصدير البالغ 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022، بدأت أنقرة منذ مطلع العام الجاري حصد ثمار العديد من المشاريع الكبرى التي سبق ودشنتها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وإذا نظرنا إلى قطاع المركبات الجوية الوطنية، نجد أن الأيام العشرة الأخيرة كانت شاهدة على تجاوز تركيا عتبة حقبة جديدة من شأنها أن تكون أحد أبرز علامات تاريخ الطيران العسكري التركي في المستقبل.

حقبة جديدة

وفقاً للخبراء الذين قيّموا تدريج المقاتلة الوطنية (MMU) وظهور مجسم مسيّرة "عنقاء-3" (ANKA-3) ونجاح هبوط الطائرة النفاثة "حُر جيت" (Hürjet) على المدرج، بالإضافة إلى ظهور مسيّرة "بيرقدار تي بي3 " (Bayraktar TB-3) بأجنحتها القابلة للطي والكشف عن وصول محرك المروحية الهجومية "أتاك-2" (ATAK II)، أصبحت تركيا واحدةً من الدول القليلة في العالم التي يمكنها تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة في نفس الوقت.

وعندما تجمع كل هذه الأشياء معاً، تظهر "صفحة جديدة" مختلفة جداً وقوية لدولة كانت حتى وقت قريب نسبياً تعتمد على مصادر أجنبية في صناعة الدفاع بأكملها تقريباً.

من جهته، قال الباحث في صناعة الدفاع يوسف أكبابا في أثناء حديثه إلى موقع TRT Haber: "إن مصطلح صفحة جديدة قد لا يعكس تماماً ما حدث". وأضاف: "التطورات في الأيام الأخيرة لم تفتح صفحة جديدة في صناعة الدفاع التركية، فتحت أبواب عصر جديد". ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التطورات المتتالية خلال وقت قصير لها قيمة كبيرة جداً.

ما أبرز مشاريع الطيران التي شارفت على الانتهاء؟

أخر التطورات في المشاريع ذات القيمة العالية لصناعة الطيران التركية هي كما يلي:

1- المقاتلة الوطنية (MMU):

جرى تقديم موعد الرحلة الأولى للطائرة القتالية الوطنية من الجيل الخامس، التي كان ينتظر أن تجري أول رحلة لها في عام 2026، إلى نهاية عام 2023. فبعد إكمال اختبارات السير على المدرج بنجاح، من المتوقع أن تجري (MMU) أول رحلة لها هذا العام.

وتُعتبر المقاتلة أهمّ مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا، ويُخطَّط لتحلّ مكان طائرات (F-16) في ثلاثينيات القرن الحالي.

2- مسيّرة "بيرقدار تي بي 3":

من المنتظر قريباً إجراء اختبارات الهبوط والإقلاع بشكل أساسي على منصة أرضية قبل إجرائها على متن حاملة الطائرات الوطنية (TCG Anadolu). ومن المتوقع أن تجري بأول رحلة لها هذا العام.

3- مسيّرة "عنقاء-3":

كشفت شركة "توساش" التركية قبل أيام قليلة عن مسيّرة "عنقاء-3" الجوية ذات الجناح الثابت، والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الاستراتيجية التي أنتجتها تركيا على الإطلاق. ومن المتوقع أن تجري رحلتها الأولى في غضون أسابيع بعد إكمال بعض الاختبارات النهائية.

ووفقاً للبيانات المتوفرة حتى اللحظة عن المسيّرة الأحدث، سيبلغ أقصى وزن للإقلاع نحو 6.5 طن وسعة الحمولة الفعالة 1200 كيلوجرام. ومن المقرر أن تبقى "عنقاء-3"، التي من المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 40 ألف قدم، في الجو لمدة 10 ساعات تقريباً. فيما تبلغ سرعة الانطلاق 250 عقدة، والسرعة القصوى 425 عقدة.

4- طائرة "حُر جيت":

بدأت الاختبارات الأرضية في 18 مارس/آذار 2023، وأكملت "حُر جيت"، التي صُمّمت لتكون طائرة تدريب وطنية خفيفة بجانب تقديم خدمات الدعم القريبة، بنجاح أول رحلة لها عبر المدرج. ومن المتوقع أن تطير قريباً جداً.

وعلى الرغم من تطوير "حُر جيت" طائرة تدريب بالأساس، فيمكن تسليحها بصواريخ وأنظمة إطلاق محلية واستخدامها في مهامّ قتالية ومهامّ دعم قريبة

فيما لا يستبعد متابعو الصناعات الدفاعية إمكانية إقلاع "عنقاء-3" و "حُر جيت" في نفس اليوم، لأنهما من تطوير نفس الشركة، شركة تكنولوجيا الطيران والفضاء التركية "توساش".

5- مروحية "أتاك-2":

سلمت أوكرانيا إلى تركيا محركات T929 الخاصة بطائرات الهليكوبتر الهجومية من الفئة الثقيلة "أتاك-2". سيجري استخدام المحركات الأوكرانية في النموذج الأولي الذي من المتوقع أن يُجري أول رحلة له هذا العام.

وتبدو مروحية "أتاك-2"، التي صُمّمَت لتناسب مختلف الظروف الجوية ومختلف المهامّ، كبيرة جداً مقارنة بطائرة الهليكوبتر "أتاك تي129" الهجومية، ولها أبعاد مماثلة لطائرة "AH-64 Apache Attack Helicopter". وسيكون أقصى وزن للإقلاع للمروحية أكثر من 10 أطنان.