سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس بيلاروس يدعو إلى هدنة في أوكرانيا والكرملين يستبعد وقف إطلاق النار
استبعد الكرملين وقف هجومه على أوكرانيا، وذلك بعد دعوة حليفه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو إلى هدنة. وقال لوكاشنكو إن المفاوضات بين موسكو وكييف دون شروط مسبقة، هي الحل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.
رئيس بيلاروس يدعو إلى هدنة في أوكرانيا والكرملين يستبعد وقف إطلاق النار
روسيا: وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن لن يحقق أهداف موسكو / صورة: AP
31 مارس 2023

دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، الحليف المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إلى "هدنة" في أوكرانيا ومفاوضات "دون شروط مسبقة" بين كييف وموسكو.

وقال لوكاشنكو خلال خطاب له: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف الأعمال الحربية".

وأضاف: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بلا شروط مسبقة".

وتابع رئيس بيلاروس، الذي يُحمّل الغرب وأوكرانيا المسؤولية عن النزاع، أنه يخشى حرباً نووية بسبب الدعم الغربي لكييف فيما كان بوتين أعلن سابقاً عزمه نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.

وأردف: "أنتم تدركون وتعلمون أنه لا يوجد سوى حل واحد: المفاوضات! مفاوضات بلا شروط مسبقة".

الكرملين يستبعد الهدنة

من جهته، قال الكرملين إنه يعلم بدعوة رئيس بيلاروس لوقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا، وأنه سيناقش ذلك معه لكنه استبعد وقف الهجوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لأوكرانيا لا شيء يتغير: العملية العسكرية الخاصة مستمرة لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا اليوم".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش دعوة لوكاشنكو للتفاوض بعد أيام لكنه أشار إلى "أن بعض الجوانب في خطة سلام طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها لأن أوكرانيا تتبع الأوامر التي تصدر لها من الغرب بعدم التفاوض مع موسكو".

وتعتبر موسكو أن النزاع لا يمكن أن يتوقف إلا إذا استجابت كييف لمطالبها وخصوصاً أن تقبل أوكرانيا ضمّ خمس من مناطقها.

من جانبها تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من أراضيها كلها بلا استثناء شرطاً مسبقاً للسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us