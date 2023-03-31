دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، الحليف المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إلى "هدنة" في أوكرانيا ومفاوضات "دون شروط مسبقة" بين كييف وموسكو.

وقال لوكاشنكو خلال خطاب له: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف الأعمال الحربية".

وأضاف: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بلا شروط مسبقة".

وتابع رئيس بيلاروس، الذي يُحمّل الغرب وأوكرانيا المسؤولية عن النزاع، أنه يخشى حرباً نووية بسبب الدعم الغربي لكييف فيما كان بوتين أعلن سابقاً عزمه نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.

وأردف: "أنتم تدركون وتعلمون أنه لا يوجد سوى حل واحد: المفاوضات! مفاوضات بلا شروط مسبقة".

الكرملين يستبعد الهدنة

من جهته، قال الكرملين إنه يعلم بدعوة رئيس بيلاروس لوقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا، وأنه سيناقش ذلك معه لكنه استبعد وقف الهجوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لأوكرانيا لا شيء يتغير: العملية العسكرية الخاصة مستمرة لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا اليوم".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش دعوة لوكاشنكو للتفاوض بعد أيام لكنه أشار إلى "أن بعض الجوانب في خطة سلام طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها لأن أوكرانيا تتبع الأوامر التي تصدر لها من الغرب بعدم التفاوض مع موسكو".

وتعتبر موسكو أن النزاع لا يمكن أن يتوقف إلا إذا استجابت كييف لمطالبها وخصوصاً أن تقبل أوكرانيا ضمّ خمس من مناطقها.

من جانبها تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من أراضيها كلها بلا استثناء شرطاً مسبقاً للسلام.