سياسة
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السودان.. مصرع 10 على الأقل في انهيار منجم ذهب
أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 10 من عمال المناجم وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر انهيار منجم "جبل الأحمر" في مدينة وادي حلفا شمالي البلاد، فيما لا تزال أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين والمتوفين من تحت الأنقاض.
السودان.. مصرع 10 على الأقل في انهيار منجم ذهب
انهيار منجم للذهب في السودان يودي بحياة 10 أشخاص على الأقل / صورة: وكالة أنباء السودان
31 مارس 2023

أعلنت السلطات السودانية، مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين إثر انهيار منجم ذهب بمدينة وادي حلفا شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية مساء الخميس أن "مشرحة مستشفى وادي حلفا استقبلت 10 جثث و3 مصابين إثر انهيار منجم".

وأضافت الوكالة، أن أحد الجبال المحيطة بمنجم "جبل الأحمر" بموقع "التركمان" الذي يبعد عن مدينة وادي حلفا 70 كيلو متراً، انهار عندما كان المعدّنين داخل الآبار.

وأشارت إلى أن البحث جارٍ لانتشال المفقودين والمتوفين من تحت الأنقاض.

وأوضحت أن استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم أدى إلى تصدع الموقع من عدة جهات، في أثناء بحث عن الذهب داخل الآبار.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن "عدد المفقودين والمتوفين كبير، خصوصاً أن بعض الآبار بها مياه جوفية، مما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه".

ووجه والي (حاكم) الولاية الشمالية الباقر أحمد علي، السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لإنقاذ المعدّنين من داخل المنجم.

كما وجه المسؤول المحلي "بتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإنقاذ الأرواح وانتشال الجثث" وفق المصدر ذاته.

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة وينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته فإن عدداً كبيراً من السودانيين يعملون به ويسهم في توفير فرص عمل لهم.

ويعول السودان على الذهب مورداً رئيسياً للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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