سياسة
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إيطاليا تحظر "تشات جي بي تي" بسبب انتهاك تشريعات البيانات الشخصية
السلطات الإيطالية تحظر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، قائلة إن البرنامج لا يحترم التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالة الشرطة الأوروبية من خطر أن يستغلّ مجرمون المنصة لممارسة عمليات احتيال.
إيطاليا تحظر "تشات جي بي تي" بسبب انتهاك تشريعات البيانات الشخصية
الهيئة الإيطالية أشارت إلى أن "تشات جي بي تي" تعرّض في 20 مارس/آذار لخرق بيانات متعلقة بمحادثات المستخدمين / صورة: Reuters
31 مارس 2023

أعلنت السلطات الإيطالية الجمعة حظر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" ChatGPT، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في بيان أن هذا القرار الذي يُعمَل به فوراً يؤدي إلى "تقييد مؤقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات" شركة "أوبن أيه آي" OpenAI التي ابتكرت "تشات جي بي تي".

وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

ويمكن أيضاً استخدام "تشات جي بي تي" لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن "تشات جي بي تي" تعرّض في 20 مارس/آذار "لفقدان بيانات (خرق بيانات) متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة".

وأخذت الهيئة على "تشات جي بي تي" عدم وجود مذكرة معلومات للمستخدمين الذين تجمع "أوبن إيه آي" بياناتهم، والأهم عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها لغرض -تدريب- خوارزميات تشغيل المنصة".

كذلك أخذت الهيئة الإيطالية على روبوت المحادثة المخصص مبدئياً لمن تزيد أعمارهم عن 13 عاماً" عدم وجود أي أداة للتحقق من عمر المستخدمين، ما يعرّض القاصرين إلى إجابات قد لا تكون ملائمة على الإطلاق لمستوى نموّهم".

وطلبت الهيئة من "أوبن إيه آي" إبلاغها "في غضون 20 يوماً بالإجراءات المتخذة" لمعالجة هذا الوضع، "تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 مليون يورو أو ما يصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمية السنوية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الاثنين من خطر أن يستغلّ مجرمون منصّة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي لممارسة عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم سيبرانية.

ومن التصيّد الإلكتروني إلى التضليل مروراً بالبرمجيات الخبيثة، قد يسارع أشخاص سيّئو النوايا لاستغلال القدرات سريعة التطوّر لروبوتات الدردشة، وفق تقرير جديد لوكالة الشرطة الأوروبية.

ووقّع إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين الأربعاء عريضة دعوا فيها إلى وقف لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي 4" الذي أطلقته شركة "أوبن أيه آي" في منتصف مارس/آذار، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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