قال الكرملين اليوم الجمعة إن جميع الصحفيين الأجانب المعتمدين يمكنهم مواصلة العمل في روسيا، وذلك بعد يوم من احتجاز مراسل لصحيفة وول ستريت جورنال بتهم تجسس وجهها إليه جهاز الأمن الاتحادي الروسي.

وأشار الكرملين إلى أن إيفان جيرشكوفيتش كان يقوم بأعمال تجسس "تحت غطاء" الصحافة.

ولم تنشر روسيا أي أدلة تدعم التهم التي نفتها الصحيفة. وهذه هي أول قضية من نوعها ضد مراسل أمريكي منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الجمعة "جميع الصحفيين الذين لديهم اعتماد سارٍ هنا، أقصد الصحفيين الأجانب، يمكنهم مواصلة نشاطهم الصحفي ويواصلونه بالفعل في البلاد. لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد".

واعتُقل جيرشكوفيتش، وهو مراسل معتمد، في يكاترينبرج بتهم قالت الإدارة الأمريكية ومن يعرفون جيرشكوفيتش إنها زائفة. وأمرت محكمة بموسكو بحبسه حتى 29 مايو/أيار على الأقل تمهيداً لمحاكمته.

وكرر بيسكوف اليوم الجمعة تأكيده أن جيرشكوفيتش "ضُبط متلبساً بالجرم"، لكنه رفض الاستطراد في تفاصيل القضية التي أُبقيت سرية حتى على الفريق القانوني للمراسل.

وحث بيسكوف واشنطن أيضاً على عدم الرد بطرد الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.