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مذاقات مختلفة.. تعرّف أشهر المشروبات الرمضانية في الوطن العربي
يعد شهر رمضان من أهم الشهور في العالم العربي، حيث يتميز بعادات وتقاليد مختلفة، ومن بين هذه التقاليد تناول المشروبات الرمضانية الباردة التي تعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة الغذائية للمسلمين في الوطن العربي. إليكم في هذا التقرير أشهرها:
مذاقات مختلفة.. تعرّف أشهر المشروبات الرمضانية في الوطن العربي
مذاقات مختلفة.. تعرّف أشهر المشروبات الرمضانية في الوطن العربي؟ / صورة: AA
31 مارس 2023

يُعد شهر رمضان من أهم الشهور في العالم العربي، إذ يتميز بعادات وتقاليد مختلفة، ومن بين هذه التقاليد تناول المشروبات الرمضانية الباردة التي تعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة الغذائية للمسلمين في الوطن العربي، حيث يحتفل المسلمون برمضان بتناول المشروبات التي باتت حكراً على شهر الصيام تقريباً.

ففي شهر الصيام، وبالأخص عندما يحل في أشهر الصيف الحارة، يكون تناول المشروبات الباردة هو الوسيلة الأمثل لتحسين الصحة والتخفيف من حرارة الجو، فضلاً عن تعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن التي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام.

وفي هذا التقرير، سوف نتحدث عن أشهر المشروبات الرمضانية في الوطن العربي ونقدم وصفاً موجزاً لكل مشروب وكيفية تحضير:

التمر الهندي

يعتبر مشروب التمر الهندي البارد أحد أشهر المشروبات الرمضانية الذي لا تكاد مائدة رمضانية تخلو منه في الكثير من الدول العربية لطعمه اللذيذ وفوائده الكثيرة. والتمر الهندي مشروب مفيد جداً للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ويحضر المشروب، الغني بالمعادن والبروتين والفيتامينات، من خلال وضع ثمار التمر هندي المجففة في الماء وغليها لوقت قصير مع إضافة بعض المنكهات حسب الرغبة مثل أوراق الكركديه، ومن ثم يترك حتى يبرد. بعد ذلك يصفى يضاف إليه السكر أو العسل ويقدم بارداً على الفطور.

الكركدية

يُعد الكركديه من المشروبات الرمضانية الباردة الشهيرة في مصر والسودان. وهو مشروب مصنع من زهرة الكركديه والسكر والماء والليمون. يجري تحضير هذا المشروب عن طريق غلي زهرة الكركديه مع الماء والسكر، ثم تجري إضافة الليمون الحامض ويترك المزيج يبرد في الثلاجة قبل التقديم.

قمر الدين

يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات الرمضانية الباردة الشهيرة في جميع البلدان العربية تقريباً. ويجري تحضيره من معجون المشمش "قمر الدين" الذي ينقع بالماء ويحلى بالسكر قبل وضعه بالثلاجة أو إضافة الثلج إليه من أجل تقديمه بارداً على موائد الإفطار.

وحسب الروايات التاريخية، يعود تاريخ مشروب قمر الدين إلى العصر الأموي قبل أكثر من 1400 عام، إذ يُحكى أن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان يأمر بتوزيع مشروب المشمش فور ثبوت رؤية هلال رمضان، لذلك أطلق عليه اسم قمر الدين. وهناك روايات أخرى تُعيد الأسم إلى أشهر صانعي المشروب وقتها وكان اسمه قمر الدين.

الجلاب

يعتبر مشروب الجلاب من أشهر المشروبات الباردة التي تقدم في رمضان، وهو منتشر في بلاد الشام والعراق ودول الخليج أكثر من بقية الدول. ويحضر الجلاب بالعادة من دبس التمر أو دبس الزبيب، حيث تطحن الثمار ويضاف إليها عصير الليمون والسكر وماء الورد.

وإلى جانب تزويد الجسم بالسكريات الطبيعية، يحتوي الجلاب أيضاً الجلاب على نسبة عالية من المعادن، مثل الكالسيوم والمنغنيز والحديد والمغنيسيوم.

العرقسوس

يعتبر مشروب العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية في الدول العربية، وبالأخص مصر وبلاد الشام. وعلى الرغم من أن طعمه لا يتناسب مع جميع الأذواق، إلا أنه معروف بقدرته على القضاء بالإحساس بالعطش، بالإضافة إلى مزاياه الطبية في معالجة قرحة المعدة والأمعاء.

الخُشاف

الخُشاف هو منقوع سلطة فواكه مجففة أكثر من كونه مشروباً. ويحضر عادةً من خلال نقع المشمش والتمر والزبيب والبرقوق والتين المجفف بالماء المحلى بالسكر، وفي بعض الأحيان تجري إضافة بعض المكسرات قبل تقديمه في أطباق صغيرة لتناوله وقت الإفطار.

السوبيا

يعتبر مشروب السوبيا من المشروبات الرمضانية الشعبية في مصر والمملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن شراب يحضر من خلال نقع الشعير أو بقايا الخبز والزبيب في الماء، ومن ثم يصفى وتجري تحليته قبل أن يقدم مع القليل من القرفة.

مصدر:TRT عربي
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