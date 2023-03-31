قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حكومته تهدف إلى بناء 650 ألف منزل في الولايات المتضررة من زلزال قهرمان مرعش.

وشارك الرئيس أردوغان في مراسم وضع حجر الأساس للمنازل المقرر إنشاؤها لمتضرري الزلزال في ولايتي غازي عنتاب وكيليس، أقيمت في قضاء "نور داغي" بغازي عنتاب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، ترحم أردوغان على ضحايا الزلزال وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع: "لن نتوقف أو نستريح حتى نعيد إعمار كل مدننا التي دمرها الزلزال بقراها وأقضيتها".

وأردف: "هدفنا هو بناء ما مجموعه 650 ألف منزل جديد في منطقة الزلزال، وتسليم 319 ألفاً منها للمتضررين خلال عام واحد".

وأضاف أنهم يضعون اليوم حجر الأساس لـ7 آلاف و87 منزلاً من أصل 42 ألفاً و348 منزلاً سيجري بناؤها في غازي عنتاب وريفها.

وأكمل: "اليوم نضع حجر الأساس لـ649 منزلاً في كيليس أيضاً".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.