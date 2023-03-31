سياسة
2 دقيقة قراءة
الادعاء العام يطلب من ترمب تسليم نفسه الجمعة ومحامي الأخير: نحتاج إلى وقت
طلب الادعاء العام في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، من الرئيس السابق دونالد ترمب تسليم نفسه للمحاكمة، على خلفية قضية دفع أموال لممثلة أمريكية قبل انتخابات 2016، مقابل صمتها عن العلاقة بينهما.
الادعاء العام يطلب من ترمب تسليم نفسه الجمعة ومحامي الأخير: نحتاج إلى وقت
الادعاء العام يطلب من ترمب تسليم نفسه ومحامي الأخير: نحتاج إلى مزيد من الوقت / صورة: Reuters
31 مارس 2023

قال جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن الادعاء العام في مانهاتن بمدينة نيويورك طلب من الأخير تسليم نفسه اليوم الجمعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تاكوبينا لشبكة "سي إن إن" المحلية، بعد يوم من تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على توجيه لائحة اتهام ضد ترمب.

وأوضح أنه "تفاجأ بتوقيت قرار الاتهام و أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، لأن الخدمة السرية التي تحمي الرئيس السابق بحاجة إلى تنسيق تسليم نفسه في نيويورك".

ورجح محامي الدفاع أن يسلم ترمب نفسه للمحاكمة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد معين.

وتعد هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترمب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

والخميس، وجّه المدعون العامون في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهاماً إلى ترمب بقضية دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من ترشحه للرئاسة وتلقت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترمب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us