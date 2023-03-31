قال جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن الادعاء العام في مانهاتن بمدينة نيويورك طلب من الأخير تسليم نفسه اليوم الجمعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تاكوبينا لشبكة "سي إن إن" المحلية، بعد يوم من تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على توجيه لائحة اتهام ضد ترمب.

وأوضح أنه "تفاجأ بتوقيت قرار الاتهام و أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، لأن الخدمة السرية التي تحمي الرئيس السابق بحاجة إلى تنسيق تسليم نفسه في نيويورك".

ورجح محامي الدفاع أن يسلم ترمب نفسه للمحاكمة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد معين.

وتعد هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترمب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

والخميس، وجّه المدعون العامون في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهاماً إلى ترمب بقضية دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من ترشحه للرئاسة وتلقت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترمب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن عام 2018.