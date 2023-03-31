لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، الجمعة، جراء "تدافع" عند نقطة توزيع مساعدات رمضان في مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان، وفق إعلام محلي.

ووقع الحادث بعد تجمع العديد من الأشخاص داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بكراتشي لجمع الحصص التموينية، وهي جزء من حملات خيرية ينظمها السكان المحليون كل شهر رمضان لمساعدة المحتاجين، وفقاً لإذاعة "جيو نيوز" المحلية.

ووصف الأطباء حالة العديد من الجرحى بأنها "محفوفة بالمخاطر" وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى.

وقال مغيص هاشمي المسؤول في الشرطة، للصحفيين، إن "7 أشخاص على الأقل مسؤولين عن تنظيم التوزيع المجاني للحصص الغذائية جرى احتجازهم بسبب عدم إبلاغ الشرطة قبل عملية التوزيع".

وأكد هاشمي أن "حصيلة ضحايا حادثة التدافع بلغت 11 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال​​​​​​​".

ووقعت حوادث مماثلة في الأسابيع الأخيرة أثناء توزيع الحكومة أكياس طحين مجانية شمال شرقي إقليم البنجاب، وشمال غرب بختونخوا (شمال غرب)، ما أسفر عن مصرع العديد من الأشخاص.