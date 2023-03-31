سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة 12 على الأقل جراء خروج قطارين عن مساريهما في سويسرا
أسفرت حادثة خروج قطارين عن مساريهما بسبب العواصف في سويسرا، عن إصابة 12 شخصاً على الأقل.
إصابة 12 على الأقل جراء خروج قطارين عن مساريهما في سويسرا
إصابة 12 على الأقل جراء خروج قطارين عن مساريهما في سويسرا / صورة: AFP
31 مارس 2023

أصيب 12 شخصاً على الأقل جراء خروج قطارين عن مساريهما في سويسرا، الجمعة، بسبب رياح شديدة وأمطار غزيرة في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان، إن رياحاً شديدة وأمطاراً غزيرة تسببت في خروج قطارين عن مساريهما ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح البيان أن الحادثين وقعا في مدينتي بورن زوم هوف ولوشيرز غربي البلاد.

وذكر أن 12 شخصاً، 9 بالغين و3 أطفال، أصيبوا في حادثة القطار بمدينة بورن زوم هوف، بينهم شخص إصابته "خطيرة".

ولم توضح الشرطة على الفور عدد المصابين في حادثة لوشيرز.

ورجّحت شركة "آر بي إس" أن تكون الرياح العاتية التي ضربت سويسرا الجمعة سبباً في الحادث الثاني.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة فلورينا شينك لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في الحادث الأول، "انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن". ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين والذي تشغّله شركة "ايه إس إم".

وتسبّب منخفض جوّي في جنوب إنجلترا الجمعة في هبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، حسب هيئة الأرصاد السويسرية (ميتيو سويس) في إشارة إلى العاصفة ماتيس.

وترافقت الرياح الأشدّ مع أمطار غزيرة وعواصف، وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحاً من رياح تراوحت سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us