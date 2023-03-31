أصيب 12 شخصاً على الأقل جراء خروج قطارين عن مساريهما في سويسرا، الجمعة، بسبب رياح شديدة وأمطار غزيرة في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان، إن رياحاً شديدة وأمطاراً غزيرة تسببت في خروج قطارين عن مساريهما ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح البيان أن الحادثين وقعا في مدينتي بورن زوم هوف ولوشيرز غربي البلاد.

وذكر أن 12 شخصاً، 9 بالغين و3 أطفال، أصيبوا في حادثة القطار بمدينة بورن زوم هوف، بينهم شخص إصابته "خطيرة".

ولم توضح الشرطة على الفور عدد المصابين في حادثة لوشيرز.

ورجّحت شركة "آر بي إس" أن تكون الرياح العاتية التي ضربت سويسرا الجمعة سبباً في الحادث الثاني.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة فلورينا شينك لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في الحادث الأول، "انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن". ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين والذي تشغّله شركة "ايه إس إم".

وتسبّب منخفض جوّي في جنوب إنجلترا الجمعة في هبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، حسب هيئة الأرصاد السويسرية (ميتيو سويس) في إشارة إلى العاصفة ماتيس.

وترافقت الرياح الأشدّ مع أمطار غزيرة وعواصف، وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحاً من رياح تراوحت سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة.