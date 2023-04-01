أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح المسيّرة "بيرقدار أقنجي تيها" في أول اختبار لإطلاق صاروخ "İHA-230" المطور محلياً عبر مركبة جوية، وإصابته الهدف بدقة.

وقالت "بايكار" المصنِّعة للطائرة المسيرة، في بيان الجمعة، إن عمليات دمج الذخائر والأنظمة الجديدة المنتجة محلياً بالمسيّرة "بيرقدار أقنجي تيها" تستمر بنجاح.

يشار إلى أن "İHA-230" أول صاروخ تركي "جو-أرض" أسرع من الصوت طورته شركة "روكيتسان" للصناعات الدفاعية التركية.

وأصاب الصاروخ هدفه بدقة تامة على بعد 140 كيلومتراً، لينجح في اختبار إطلاقه للمرة الأولى من مركبة جوية.

وأضاف البيان أن المسيرة أقلعت من "مركز أقنجي للتدريب والاختبار على الطيران" في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، وأن اختبار الصاروخ جرى في حقل الرماية بولاية سينوب شمالي البلاد.