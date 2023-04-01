سياسة
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شاهد | 9 حالات اختناق جراء عاصفة ترابية في العراق
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 9 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير إعلام دائرة صحة المحافظة أنس قيس، مضيفة أن "جميع الحالات تماثلت للشفاء وغادرت المركز وبصحة جيدة".
شاهد | 9 حالات اختناق جراء عاصفة ترابية في العراق
9 حالات اختناق جراء عاصفة ترابية في العراق / صورة: AA
1 أبريل 2023

أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 9 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير إعلام دائرة صحة الأنبار أنس قيس قوله إنه "جرى تسجيل 9 حالات اختناق في المركز الصحي الخافر بقطاع البغدادي جراء العاصفة الترابية".

وأضاف أن "جميع الحالات تماثلت للشفاء وغادرت المركز وبصحة جيدة".

وأردف بأن دائرة صحة الأنبار "على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة اختناق في جميع الأقضية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الخافرة".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، توقعت أول أمس الأربعاء تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار اليوم الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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