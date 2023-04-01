سياسة
3 دقيقة قراءة
"لمجابهة شح المياه".. السلطات التونسية تبدأ قطع المياه 7 ساعات يومياً
أعلنت السلطات التونسية أنها ستبدأ قطع مياه الشرب "سبع ساعات يومياً في كل أنحاء البلد لمجابهة أزمة شح المياه والجفاف". وتعاني تونس أزمة شح في المياه وتراجعاً في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث الماضية التي مرت بها.
"لمجابهة شح المياه".. السلطات التونسية تبدأ قطع المياه 7 ساعات يومياً
يرى البعض أن السلطات تخاطر بقرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية / صورة: AA
1 أبريل 2023

أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنها ستبدأ قطع مياه الشرب "سبع ساعات يومياً في كل أنحاء البلد لمجابهة أزمة شح المياه والجفاف".

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته "شركة توزيع المياه" الحكومية نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بعد ساعات من إعلان وزارة الزراعة قرار "نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه في الزراعة".

وقالت الشركة إنه "سيجري قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من التاسعة ليلاً إلى حدود الرابعة صباحاً (20.00-03.00 ت.غ)، حسب الموارد المائية المتوفرة، مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وبخاصة درجات الحرارة".

وأضاف البيان أن القرار "يأتي تبعاً لقرار وزير الزراعة في 29 مارس/آذار 2023، والقاضي باعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد بداية من الجمعة 31 مارس/آذار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023".

وقالت وزارة الزراعة في بيان: "يحظر استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة".

وأوضحت أنه "سيعاقَب مخالفو هذا القرار بغرامة مالية (لم تحددها) وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر، كما يمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه".

وتعاني تونس أزمة شح في المياه وتراجعاً في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث (الماضية) التي مرت بها البلاد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الأمطار، ما أثر على مستوى المياه في السدود.

وأفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الزراعة حمادي الحبيب، في تصريح إعلامي سابق، بأن كميات المياه في السدود "قليلة جداً"، إذ تقدر بنحو مليار متر مكعب، ما يعادل 30% من طاقة استيعاب السدود بالبلاد (37 سدّاً).

في وقت سابق قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل. لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us