دعت الأمم المتحدة الجمعة للتهدئة بشأن إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "خطر استخدام سلاح نووي أصبح أعلى في الوقت الراهن من أي وقت مضى".

وأوضحت أن "الحرب في أوكرانيا تمثل أكثر الأمثلة حدة لهذا الخطر"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وفي 25 مارس/آذار الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده نشر أسلحة نووية تكتيكية في الجارة بيلاروسيا.

وأوضح في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" أن موسكو "نشرت بالفعل في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية".

وقالت ناكاميتسو إن "غياب الحوار وتآكل هيكل نزع السلاح والحد منه، إلى جانب الخطاب الخطير والتهديدات المستترة، تعد من العوامل الرئيسية لهذا الخطر الوجودي المحتمل الذي يشكله التصعيد النووي".

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يجب على جميع الدول تجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد أو الخطأ أو سوء التقدير".

ودعت جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى "التقيد بصرامة بالتزاماتها وواجباتها والعودة إلى الحوار لتهدئة التوترات بشكل عاجل وإيجاد طرق لتطوير وتنفيذ الشفافية وتدابير بناء الثقة" بين الدول.

وفي وقت سابق قالت الخارجية البيلاروسية في بيان إن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي البلاد "لا يتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأوضحت أن بيلاروس تعرضت لضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما في الناتو ودول الاتحاد الأوروبي على مدى عامين ونصف العام الماضية.

وأضاف البيان أن تلك الضغوط تعد "تدخلاً مباشراً ووحشياً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة، وتهدف إلى تغيير الاتجاه الجيوسياسي ونظام السياسة الداخلية لبيلاروس".