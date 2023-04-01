سياسة
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من واشنطن وصندوق النقد الدولي.. أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية ومادية جديدة
أعلن مسؤولون أمريكيون حزمة مساعدات عسكرية واسعة جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لدعم كييف. كما صدّق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل لكييف بقيمة 15.6 مليار دولار، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي.
من واشنطن وصندوق النقد الدولي.. أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية ومادية جديدة
من أمريكا وصندوق النقد الدولي.. أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية ومادية جديدة / صورة: AP
1 أبريل 2023

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين الجمعة إن من المتوقع الإعلان بحلول الاثنين المقبل عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن من المتوقع أيضاً أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

ومن المقرر أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساساً من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأمريكية الحالية في حالة الطوارئ.

وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

في سياق متصل صدّق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل لكييف بقيمة 15.6 مليار دولار، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وذكر الصندوق في بيان الجمعة أن المجلس صدّق على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى 48 شهراً، كجزء من حزمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.

وأوضح البيان أن قرار المجلس يمهّد لمنح كييف دفعة مباشرة بقيمة نحو 2.7 مليار دولار.

والأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على جارتها أوكرانيا، استهدفت خلاله مرافق حيوية وبنى تحتية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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