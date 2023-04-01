سياسة
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وسط توقعات بالنقض.. فون دير لاين في سباق المنافسين على منصب أمين عام الناتو
قال مصدر دبلوماسي إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستكون من المنافسين على منصب الأمين العام الجديد لحلف الناتو. جدير بالذكر أن الأمين الحالي للحلف يسن ستولتنبرغ جدد ولايته ثلاث مرات في المنصب الذي تولاه قبل ما يقرب من تسع سنوات.
وسط توقعات بالنقض.. فون دير لاين في سباق المنافسين على منصب أمين عام الناتو
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين / صورة: Reuters
1 أبريل 2023

نقلت صحيفة ذا صن الجمعة عن مصدر دبلوماسي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستكون من المنافسين على منصب الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال تقرير الصحيفة إن عدداً من الدول الأعضاء في الحلف اقترح أن تتولى فون دير لاين قيادته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن ينهي الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ ولايته في الموعد المحدد لذلك في أكتوبر، وذلك بعد تمديد ولايته ثلاث مرات في المنصب الذي تولاه قبل ما يقرب من تسع سنوات.

كما نقل التقرير عن مصادر بريطانية قولها إنها ترجح أن بريطانيا ستستخدم حق النقض ضد فون دير لاين، التي كانت وزيرة دفاع في ألمانيا، عازية ذلك إلى سجلها غير المرضي بقيادة القوات المسلحة الألمانية.

وذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من أبرز المرشحين لخلافة ستولتنبرغ.

جدير بالذكر أن دير لاين هي سياسية ألمانية وأول امرأة تشغل منصبَي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ثم الدفاع في بلادها، كما أنها أول سيدة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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