توفر المكتبة المتنقلة في قضاء "ألبيستان" بولاية قهرمان مرعش، للمتضررين من الزلزال فرصة لقراء الكتب والاستمتاع بالأنشطة المختلفة.

وتفتح المكتبة المتنقلة في مركز الإيواء المؤقت في حي جمهورية أبوابها أمام القراء منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح مسؤول المكتبة المتنقلة أنغين بايجة، أن المكتبة المتجولة توفر الكتب وأنشطة مختلفة لجميع الفئات العمرية.

وأضاف أن المكتبة تقدم للمتضررين أيضاً أنشطة ترفيهية مثل عرض سينمائي ومسرح خيال الظل وألعاب ذهنية وغيرها، لقضاء وقتهم ومحو آثار الزلزال.

يُذكر أن وزارة الثقافة والسياحة التركية، أنشأت 38 مكتبة متنقلة، في مناطق الزلزال، جنوبي البلاد.