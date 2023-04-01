سياسة
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السودان.. توافُق على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل
قال مصدر بـ"قوى الحرية والتغيير"، إن الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد اجتماع السبت، استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
السودان.. توافُق على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل
المؤتمر يأتي استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية  / صورة: AA
1 أبريل 2023

اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان السبت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/نيسان الجاري.

وقال مصدر بـ"قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) لوكالة الأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه، إن "الأطراف المدنية والعسكرية الموقّعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري".

وأضاف المصدر ذاته، أن "اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم".

وتابع: "ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي".​​​​​​​

ولاحقاً أكد المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان، تاريخ 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث: "انعقد في القصر الجمهوري (بالخرطوم) اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي و(هيئة) إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)".

والأربعاء، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً، التزامه العملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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