سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب أردوغان: نستهدف استكمال عملية إزالة أنقاض الزلزال بحلول العيد
على هامش زيارته لجمهورية شمال قبرص التركية، قال نائب الرئيس التركي، إن قرابة 50% من أنقاض الزلازل التي ضربت الجنوب التركي أُزيلت، وأكد أنهم يستهدفون إزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر المبارك.
نائب أردوغان: نستهدف استكمال عملية إزالة أنقاض الزلزال بحلول العيد
أوقطاي: تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الكارثة / صورة: AA
1 أبريل 2023

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إنهم يستهدفون استكمال عمليات إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، بحلول عيد الفطر.

جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأناضول، على هامش زيارته جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أوقطاي أن الحكومة التركية وزّعت حتى الآن المساعدات المادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال.

وأوضح أن تركيا التي استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الكارثة.

وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكد أن نحو 50% من أنقاض الزلزال أُزيل حتى الآن، فيما يستهدفون إزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكيا التي ستتواصل إزالة الأنقاض فيها لما بعد العيد بأسبوعين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us