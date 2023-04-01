قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إنهم يستهدفون استكمال عمليات إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، بحلول عيد الفطر.

جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأناضول، على هامش زيارته جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أوقطاي أن الحكومة التركية وزّعت حتى الآن المساعدات المادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال.

وأوضح أن تركيا التي استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الكارثة.

وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكد أن نحو 50% من أنقاض الزلزال أُزيل حتى الآن، فيما يستهدفون إزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكيا التي ستتواصل إزالة الأنقاض فيها لما بعد العيد بأسبوعين.