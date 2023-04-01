سياسة
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أردوغان: نعمل على إنشاء 650 ألف منزل في مناطق الزلزال
الرئيس أردوغان يؤكد أن الحكومة التركية تعمل على إنشاء 650 ألف منزل بعد كارثة الزلزال الأخير، بينها 7452 منزلاً في ألازيغ، منها 505 منازل وُضع حجر أساسها اليوم.
أردوغان: نعمل على إنشاء 650 ألف منزل في مناطق الزلزال
اردوغان: الحكومة تستهدف تسليم 319 ألف منزل إلى أصحابها في غضون عام / صورة: AA
1 أبريل 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن الحكومة تعمل على إنشاء 650 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم وضع حجر أساس مشروع سكني وحفل تسليم مفتاح لمشاريع الإسكان الجماعي في ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقال أردوغان إن الحكومة تعمل على إنشاء 650 ألف منزل بعد كارثة الزلزال الأخير، بينها 7452 منزلاً في ألازيغ، منها 505 منازل وُضع حجر أساسها اليوم.

وأضاف أن عدد المباني التي وُضع حجر أساسها عقب الزلزال، ارتفع إلى 67 ألفاً و50 منزلاً وشقة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تسليم 319 ألف منزل إلى أصحابها في غضون عام.

وأوضح أن عملية إعادة إعمار المدن تتناسب مع تاريخها وثقافتها وتلبي احتياجاتها الاجتماعية والتجارية.

وتابع أن مفاتيح 1164 شقة ستُسلّم إلى أصحابها اليوم ضمن مشاريع الإسكان الجماعي التي تنفذها إدارة "توكي" للإسكان الجماعي (حكومية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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