قمعت الشرطة الإسرائيلية آلاف المتظاهرين في تل أبيب الذين خرجوا ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قمعت المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين بدؤوا التوافد من أنحاء البلاد إلى نقاط التظاهر ضد خطة "إصلاح القضاء"، رغم إعلان نتنياهو تجميد تنفيذها الأسبوع الماضي.

وحسب الهيئة أغلق متظاهرون عدداً من التقاطعات والشوارع الرئيسية في مدينة تل أبيب (وسط)، وأطلقوا الألعاب النارية.

كما ذكرت أن "التظاهرات شهدت رفع أعلام الولايات المتحدة، للمرة الأولى".

وأشارت الهيئة إلى أنه "رغم محاولات الحكومة التفاوض بشأن تعديل خطة إصلاح القضاء، لتنال قبول المعارضة، فإن التظاهرات لم تتوقف للأسبوع الثالث عشر على التوالي".

كما شهدت مدن أخرى في أنحاء مختلفة من إسرائيل تظاهرات متفرقة، من بينها: حيفا (شمال)، ورحوفوت والقدس (وسط).

والاثنين الماضي أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء"، لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان من المقرر تمرير الخطة خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي في 2 أبريل/ نيسان الجاري، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.