سياسة
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الضفة.. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس والشرطة تقتل المنفّذ
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 جنود أصيبوا في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أعلن مقتل منفذ الهجوم. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد رائد نايف برادعية برصاص الاحتلال، قرب بيت أمر شمال الخليل.
الضفة.. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس والشرطة تقتل المنفّذ
إذاعة الجيش: العملية وقعت قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة وأُطلق النار على المنفذ / صورة: AP
1 أبريل 2023

أصيب 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية السبت فيما أعلن جيش الاحتلال قتل منفذ الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "ارتكب شخص عملية دهس بالقرب من قرية بيت أمر (قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية)، وأطلق جنود النار نحوه وتمكنوا من تحييده".

وأضاف الجيش: "أُجلي ثلاثة مصابين لتلقي العلاج في المستشفى".

بدورها، ذكرت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، أن "اثنَين من المصابين حالتهما خطيرة، فيما الثالث إصابته طفيفة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد محمد رائد نايف برادعية (23 عاماً) برصاص الاحتلال، قرب بيت أُمّر شمال الخليل".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب برادعية، الذي كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، وأصابوه بجروح حرجة وتركوه ينزف، ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطينية الاقتراب من المكان، حتى أُعلن استشهاده".

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

وحسب معطيات فلسطينية، استشهد نحو 91 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي، فيما قُتل 15 إسرائيلياً في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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