سياسة
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لافروف: الغرب مشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد روسيا
وزير الخارجية الروسي يقول إن الغرب مشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده، وأشار إلى أنه لم يعد بإمكان موسكو "تحمّل المسار الذي يسلكه الغرب عبر انحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها".
لافروف: الغرب مشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد روسيا
لافروف: لم يعد بإمكان موسكو تحمّل المسار الذي يسلكه الغرب عبر انحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها / صورة: AFP
1 أبريل 2023

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، الغرب بأنه يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا"، إن الغرب يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده، مؤكدا أن موسكو "لم يعد بإمكانها تحمل المسار الذي يسلكه الغرب عبر انحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة روسيا اليوم: "إن هذا الخيار الغربي أفضى إلى إعلان حرب مختلطة ضد روسيا الاتحادية".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن العملية "تُنفّذ على أيدي جنود أوكرانيين وبناءً على أوامر من نظام كييف".

وتابع: "لقد صرّح القادة الأوكرانيون أنفسهم بأنه في حال لم يكن هناك استمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية بصورة متزايدة، فسوف يخسرون"، معتبراً ذلك بمثابة "اعتراف مميز.. إنه يعني شيئا واحدا فقط: الغرب مشارك مباشر في هذه الحرب".

وأردف قائلاً: "من دونه (الغرب)، كان الأمر سينتهي منذ فترة طويلة، وكانت الظروف ستسمح بالقضاء على التهديدات التي كانت جاثمة فوق صدور جميع السكان الناطقين بالروسية في الدولة المسمّاة أوكرانيا منذ بداية الانقلاب في عام 2014".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم غربية في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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