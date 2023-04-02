حاولت الشرطة الإسرائيلية ليلة السبت-الأحد، إخراج المعتكفين الفلسطينيين من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأنّ قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وحاولت إخراج المعتكفين من المصلى القبلي في "الأقصى"، لكن المعتكفين أغلقوا الأبواب.

وأشار الشهود إلى أنّ الشرطة قطعت الكهرباء عن المعتكفين داخل المصلى في محاولة لإجبارهم على الخروج.

كما حاولت القوات الإسرائيلية فتح الأبواب، وفق الشهود.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية ليلة الجمعة-السبت، طبيباً من سكان بلدة "حورة" العربية في منطقة النقب (جنوبي إسرائيل) قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وعقب ذلك أغلقت الشرطة المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين دخوله، دون أن يشهد المسجد ومحيطه أحداثاً بارزة أو اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان.