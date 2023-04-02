أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أنه سيبحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال يومين موعد اجتماعهما المقبل ومكانه.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في مؤتمر صحفي حول موعد ومكان لقائه وزير الخارجية السعودي المرتقب اليوم الأحد.

وقال عبد اللهيان: "سأتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي خلال الـ48 ساعة القادمة، وخلالها سنتفق على موعد ومكان اجتماعنا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وفي مارس/آذار اتفق الوزيران على عقد لقاء بينهما خلال شهر رمضان الجاري.

وفي 23 مارس الجاري اتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي على "عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين"، وفق بيان وقتها صادر عن الخارجية السعودية.

وفي 10 مارس الجاري أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت السعودية علاقاتها مع إيران إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر لإدانته بتهم منها "الإرهاب".​​​​​​​