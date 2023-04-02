سياسة
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مقتل 22 شخصاً على الأقل جرّاء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة
تسببت الأعاصير والعواصف المدمرة التي ضربت مدن ومناطق مختلفة في الولايات المتحدة في مقتل 22 شخصاً على الأقل حصيلة أولية، إلى جانب حجم كبير من الدمار في البنية التحتية.
مقتل 22 شخصاً على الأقل جرّاء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة
مقتل 22 شخصاً على الأقل جرّاء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة / صورة: AFP
2 أبريل 2023

لقي 22 شخصاً مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت وسط شرق الولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عدداً كبيراً من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات السبت.

وسُجل مصرع سبعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرحت ماغي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويضاف هؤلاء إلى 15 قتيلاً آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وفي ولاية ديلاوير أدى "انهيار مبنى" في ساسكس إلى مقتل شخص واحد ليل السبت-الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

وضربت أعاصير مدمرة الجمعة أركنسو حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، حسبما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحفي.

وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مصرع شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك على بعد 200 كيلومتر جنوب ممفيس.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسببا بمقتل 25 شخصاً ومخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، لقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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