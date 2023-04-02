قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إن الاتحاد "سيتصدى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "تولّي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبةأبريل/نيسان".

وأضاف: "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

واعتبر مكتب الرئاسة الأوكرانية السبت أن تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة "صفعة بوجه نظام العلاقات الدولية القائم على القواعد".

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر، عن تولّي روسيا رئاسة المجلس: "ليس مجرد خزي فحسب. إنها صفعة رمزية أخرى في وجه نظام العلاقات الدولية المبني على قواعد".

وتولّت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، اعتباراً من أمس السبت على الرغم من مطالبة أوكرانيا الدول الأعضاء في المجلس بعرقلة هذه الخطوة.

ويتولّى كل عضو من أعضاء المجلس الـ15، منصب الرئاسة لمدة شهر، بالتناوب.

وفي المرة الأخيرة التي تولّت فيها روسيا الرئاسة، فبراير/شباط 2022، شنت هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه قائلاً: "من الصعب تخيل شيء يثبت (في شكل أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه". ودعا إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الاثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

ويلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحفي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا.