توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بالرد على إسرائيل، إثر مقتل أحد ضباطه في سوريا بسبب قصف إسرائيلي على دمشق الجمعة.

وأعلن الحرس الثوري مقتل النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي اليوم متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها إثر قصف إسرائيلي على أطراف دمشق الجمعة.

وقال، في بيان نقلته وكالة أنباء مهر المحلية: "لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها".

وورد في البيان أن "النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي كان أحد المدافعين عن المراقد المقدسة" في سوريا.

والجمعة قُتل أيضاً مستشار في الحرس الثوري الإيراني جرّاء القصف الإسرائيلي نفسه.

وتقول إيران إن ضباطها يؤدون دوراً استشارياً في سوريا بدعوة من حكومة دمشق.

وقُتل عشرات من أفراد الحرس الثوري بينهم ضباط كبار، منذ اندلاع الحرب في سوريا.