سياسة
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"مليشيا خاصة".. إسرائيل تنشئ حرساً وطنياً وتموّله من ميزانيات وزاراتها
قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء ما يعرف بـ"الحرس الوطني" وهي قوات مسلحة تخضع لوزير الأمن القومي، وهو ما وصفه زعيم المعارضة بأنه إنشاء "مليشيا خاصة للوزير".
"مليشيا خاصة".. إسرائيل تنشئ حرساً وطنياً وتموّله من ميزانيات وزاراتها
إسرائيل تنشئ حرساً وطنياً وترفده من ميزانيات وزاراتها  / صورة: وسائل إعلام عبرية
2 أبريل 2023

صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهي قوة مسلحة ستخضع لإشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وفق موقع "واللا" العبري.

كما صدقت الحكومة على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزرات لإنشاء "الحرس الوطني"، وقد وصف زعيم المعارضة يائير لابيد هذا الحرس بأنه "مليشيا خاصة للوزير بن غفير".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذكرت الصحيفة، أن الحكومة صدقت على تقليص نسبته 1.5% من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء جهاز "الحرس الوطني" بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة "إصلاح القضاء" قبل نحو أسبوع.

وقالت إن "معظم الوزراء في الحكومة يعارضون الخفض الأفقي بنسبة 1.5%، ويقولون إن الحديث يدور عن تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة وتسبب ضرراً".

وأضافت: "قال ممثلو وزارة المالية إنهم سيكونون قادرين على تدبير المليارات المطلوبة لتشكيل الجهاز في غضون بضعة أشهر دون الحاجة لتخفيضات أفقية بميزانيات الوزارات، لكن بن غفير يصر على الموافقة على تشكيل الحرس الوطني الآن، حتى على حساب التخفيضات".

وشهدت الجلسة تراشقاً لفظياً بين وزيرة المخابرات غيلا غامليل وبن غفير، وفق ذات المصدر.

وقالت غامليل لوزير الأمن القومي: "تريد كل شيء بسرعة. والآن على حساب الوزارات الأخرى"، ورداً على ذلك رفع بن غفير صوته وحاول مقاطعة كلام الوزيرة، حتى تدخل نتنياهو لتهدئة الأمور.

من جانبه، انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد بشدة القرار الحكومي.

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "وافقت الحكومة على تخفيض أفقي لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".

وأضاف: "سوف يقلصون ميزانيات الصحة والتعليم والدفاع، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك"، في إشارة إلى بن غفير.

ومضى بقوله: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يجعلها منشغلة هو تجاوز الديمقراطية وترويج أوهام متطرفة لأشخاص سخيفين".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا اعتراضها على إنشاء "الحرس الوطني" تحت إشراف "بن غفير"، لوجود موانع قانونية وعدم وجود حاجة أمنية له.

فيما حذر قائد الشرطة يعقوب شبتاي في رسالة بعث بها لبن غفير من أن "الحرس بصفته جهازاً مستقلاً ومنفصلاً عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة الأمن القومي، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".

والاثنين الماضي أعلن نتنياهو أنه أعطى "الضوء الأخضر" لبن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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