سياسة
2 دقيقة قراءة
"تشجع على التسلّح".. تركيا تدين توقيع الحرس الأمريكي اتفاقية مع جنوب قبرص
أدانت وزارة الخارجية التركية توقيع الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي الأمريكية اتفاقية مع إدارة جنوب قبرص، مؤكدة أن أنقرة ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان أمن القبارصة الأتراك.
"تشجع على التسلّح".. تركيا تدين توقيع الحرس الأمريكي اتفاقية مع جنوب قبرص
تركيا تدين توقيع الحرس الأمريكي اتفاقية مع جنوب قبرص   / صورة: AA
2 أبريل 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية الأحد توقيع الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي الأمريكية اتفاقية مع إدارة جنوب قبرص.

ولفتت الخارجية التركية في بيان إلى إدراج وزارة الدفاع الأمريكية إدارة جنوب قبرص ضمن برنامج شراكة الدول لمكتب الحرس الوطني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدانت الخارجية توقيع اتفاقية بين الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي مع وزارة الدفاع في إدارة جنوب قبرص، في إطار البرنامج المذكور.

وقالت: "من خلال رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص في عام 2022، أخلت الولايات المتحدة بالتوازن في جزيرة قبرص ضد القبارصة الأتراك. إن هذه الخطوات الأخيرة تشجع جنوب قبرص على التسلح".

وطالبت الخارجية الولايات المتحدة بمراجعة سياستها التي لا تخدم استقرار المنطقة بأي شكل من الأشكال، والمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم ومستدام لقضية قبرص.

وقالت: "نأمل أن يد الإدارة في جنوب قبرص لا يمكن على الإطلاق أن تمتد بسوء نحو القبارصة الأتراك، إذ توجد تركيا الوطن الأم والدولة الضامنة".

وأكدت أن تركيا ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان أمن الشعب القبرصي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us