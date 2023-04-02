أدانت وزارة الخارجية التركية الأحد توقيع الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي الأمريكية اتفاقية مع إدارة جنوب قبرص.

ولفتت الخارجية التركية في بيان إلى إدراج وزارة الدفاع الأمريكية إدارة جنوب قبرص ضمن برنامج شراكة الدول لمكتب الحرس الوطني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدانت الخارجية توقيع اتفاقية بين الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي مع وزارة الدفاع في إدارة جنوب قبرص، في إطار البرنامج المذكور.

وقالت: "من خلال رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص في عام 2022، أخلت الولايات المتحدة بالتوازن في جزيرة قبرص ضد القبارصة الأتراك. إن هذه الخطوات الأخيرة تشجع جنوب قبرص على التسلح".

وطالبت الخارجية الولايات المتحدة بمراجعة سياستها التي لا تخدم استقرار المنطقة بأي شكل من الأشكال، والمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم ومستدام لقضية قبرص.

وقالت: "نأمل أن يد الإدارة في جنوب قبرص لا يمكن على الإطلاق أن تمتد بسوء نحو القبارصة الأتراك، إذ توجد تركيا الوطن الأم والدولة الضامنة".

وأكدت أن تركيا ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان أمن الشعب القبرصي التركي.