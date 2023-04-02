سياسة
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اعتباراً من مايو.. أعضاء في أوبك يخفضون الإنتاج النفطي حتى نهاية 2023
أعلن أعضاء في تحالف أوبك، خفضاً طوعياً في الإنتاج من النفط الخام اعتباراً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية 2023، فيما صرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضاً طوعياً، في إنتاجها من النفط الخام، مقداره 500 ألف برميل يومياً.
اعتباراً من مايو.. أعضاء في أوبك يخفضون الإنتاج النفطي حتى نهاية 2023
أعضاء في أوبك يخفضون الإنتاج النفطي حتى نهاية 2023   / صورة: Reuters
2 أبريل 2023

أعلن أعضاء في تحالف أوبك الأحد خفضاً طوعياً في إنتاج النفط الخام اعتباراً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية 2023.

جاء ذلك، في بيانات رسمية منفصلة صادرة عن بلدان السعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان والإمارات والكويت وروسيا، قبل يوم من اجتماع لتحالف أوبك.

وصرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضاً طوعياً، في إنتاجها من النفط الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداءً من مايو وحتى نهاية عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانات لوزارة الطاقة عن المصدر قوله، إن القرار جاء بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر (لم يذكر البيان اسمه)، أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك )، الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأكّد أن هذه الخطوة، إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

بينما أعلنت الجزائر، أنها ستخفض طوعاً إنتاجها من النفط بواقع 48 ألف برميل يومياً اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023.

وقالت وزارة الطاقة في سلطنة عُمان على تويتر، إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو وحتى نهاية عام 2023.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن العراق سيخفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يومياً، فيما أعلنت الإمارات خفضاً بمقدار 144 ألف برميل يوميا.

وأعلنت الكويت خفضاً بمقدار 128 ألف برميل يومياً، فيما قالت روسيا اليوم إنها ستخفض إنتاجها كذلك، بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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