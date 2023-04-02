كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، عمد إلى خدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط، للإفطار عندما حان وقت أذان المغرب.

وادعى رانييري الإصابة، خلال مباراة فريقه فيورنتينا، أمام إنتر-ميلانو السبت في الدوري الإيطالي، ففي الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ التلويح للطاقم الطبي طلباً لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، و"كسر صيامه" بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، حسبما التقطت الكاميرات.

ولا يقرّ الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحياناً في أثناء المباريات.

وشارك أمرابط في المباراة أساسيا مع فريقه فيورنتينا الذي فاز بالمباراة بهدف نظيف، وبات ثامناً في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعددت التعليقات المرحبة بـ"خدعة رانييري" التي أتاحت لزميله المسلم الإفطار خلال المباراة.

وأعرب مدرب فيورنتينا، فينشينزو ايتاليانو، عن سعادته بالفوز بالمباراة، وتعهد بتقديم عشاء للاعبي فريقه.