سياسة
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لاعب إيطالي يحتال ليتيح لزميله المغربي أمرابط "كسر صيامه".. ماذا فعل؟
في موقف وجد الإشادة والتقدير، تعمّد لاعب فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري السقوط مدعياً الإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي إنتر-ميلان وطلب تدخل الطاقم الطبي، لمنح زميله الصائم اللاعب سفيان أمرابط فرصة الإفطار عند حلول وقت أذان المغرب.
لاعب إيطالي يحتال ليتيح لزميله المغربي أمرابط "كسر صيامه".. ماذا فعل؟
لاعب فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري يلجأ لحيلة ذكية يجبر من خلالها الحكم على إيقاف المباراة من أجل أن يتمكن صديقه الصائم من الإفطار / صورة: AFP
2 أبريل 2023

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، عمد إلى خدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط، للإفطار عندما حان وقت أذان المغرب.

وادعى رانييري الإصابة، خلال مباراة فريقه فيورنتينا، أمام إنتر-ميلانو السبت في الدوري الإيطالي، ففي الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ التلويح للطاقم الطبي طلباً لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، و"كسر صيامه" بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، حسبما التقطت الكاميرات.

ولا يقرّ الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحياناً في أثناء المباريات.

وشارك أمرابط في المباراة أساسيا مع فريقه فيورنتينا الذي فاز بالمباراة بهدف نظيف، وبات ثامناً في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعددت التعليقات المرحبة بـ"خدعة رانييري" التي أتاحت لزميله المسلم الإفطار خلال المباراة.

وأعرب مدرب فيورنتينا، فينشينزو ايتاليانو، عن سعادته بالفوز بالمباراة، وتعهد بتقديم عشاء للاعبي فريقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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