سياسة
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رئيس البرلمان التركي يؤكد توفر الخدمات كافة في منطقة الزلزال رغم حجم الدمار
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إنّ حجم الدمار في منطقة الزلزال كبير جداً وعلى الرغم من ذلك فإن النجاح كبير في توفير الخدمات كافة للمواطنين المتضررين.
رئيس البرلمان التركي يؤكد توفر الخدمات كافة في منطقة الزلزال رغم حجم الدمار
شنطوب: النجاح كبير في توفير الخدمات كافة للمواطنين المتضررين من الزلزال رغم حجم الدمار الكبير / صورة: AA
2 أبريل 2023

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنّ الخدمات كافة للمتضررين متوفرة في منطقة الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شنطوب للصحفيين الأحد عقب اجتماع مغلق في مركز إدارة الكوارث بولاية قهرمان مرعش.

وأشار شنطوب إلى أنّ حجم الدمار في منطقة الزلزال "كبير جداً، وعلى الرغم من ذلك فالنجاح كبير في توفير الخدمات كافة للمواطنين المتضررين".

واستشهد شنطوب بكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إعادة الحياة من جديد إلى لمدن التي ضربها الزلزال وتأمين سكن للمتضررين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف القتلى ودماراً اقتصادياً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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