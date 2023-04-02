أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنّ الخدمات كافة للمتضررين متوفرة في منطقة الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شنطوب للصحفيين الأحد عقب اجتماع مغلق في مركز إدارة الكوارث بولاية قهرمان مرعش.

وأشار شنطوب إلى أنّ حجم الدمار في منطقة الزلزال "كبير جداً، وعلى الرغم من ذلك فالنجاح كبير في توفير الخدمات كافة للمواطنين المتضررين".

واستشهد شنطوب بكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إعادة الحياة من جديد إلى لمدن التي ضربها الزلزال وتأمين سكن للمتضررين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف القتلى ودماراً اقتصادياً كبيراً.