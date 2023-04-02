وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال حكومته في الوقت الراهن بأنها "تتم على مسارَين لإزالة آثار الزلازل من جهة، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى من جهة أخرى".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي بعد مأدبة الإفطار مع المواطنين الأتراك بقضاء باغجيلار بمدينة إسطنبول.

وشدد الرئيس التركي على أنّ الأجندات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، لم تشغلهم عن تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع وإزالة آثار الزلازل.

وأكد على أنّ حكومته ستلتزم بتنفيذ كافة الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه متضرري الزلازل.

وأضاف أردوغان أنه جرى إلى الآن وُضع حجر الأساس لـ67 ألف وحدة سكنية في الولايات المتضررة من الزلازل.

وأكد: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة الحياة المناطق المتضررة من الزلازل".

وتابع: "نفتتح اليوم 90 ألف مشروع في منطقة باغجيلار بتكلفة أكثر من 3 مليارات ليرة تركية".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف القتلى ودماراً اقتصادياً كبيراً.