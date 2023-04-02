سياسة
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عبر ميناء فيليوس.. تركيا تستعد لاستقبال غاز البحر الأسود نهاية شهر رمضان
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تستعد لإخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى البر في ميناء فيليوس آخر أيام رمضان، وذلك بعد إنزال أول أنبوب في مياه البحر في يونيو/حزيران 2022.
عبر ميناء فيليوس.. تركيا تستعد لاستقبال غاز البحر الأسود نهاية شهر رمضان
تركيا تستعد لإخراج غاز البحر الأسود إلى البر نهاية رمضان / صورة: AA
2 أبريل 2023

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تستعد لاستخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى البر آخر أيام شهر رمضان.

وقال دونماز، خلال اجتماع عقده مساء السبت بولاية هاطاي جنوبي تركيا: "نستعد لإخراج غاز البحر الأسود إلى البر في ميناء فيليوس آخر أيام رمضان بمشيئة الله".

وفي يونيو/حزيران 2022، أنزلت السلطات التركية بإنزال أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونكولداك شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.

من جهة أخرى كشف دونماز أن الحكومة تستعد أيضاً لتزويد محطة آق قويو للطاقة النووية جنوبي تركيا بالوقود النووي يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتتواصل أعمال بناء محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010 وهي الأولى من نوعها في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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