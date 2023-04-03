قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القوات البحرية في البلاد والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات مضادة للغواصات على مدى يومين بدءاً من الاثنين، لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ومن المقرر إجراء التدريبات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة يو.إس.إس نيميتز، التي وصلت إلى مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

تأتي التدريبات الثلاثية في الوقت الذي كشفت به كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجماً، وتعهدت بإنتاج مزيد من المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وتفاخرت بما قالت إنها طائرة مسيّرة قادرة على الهجوم النووي تحت الماء.

وقالت الوزارة إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع ستستخدم هدفاً متنقلاً للتدريب على الحرب المضادة للغواصات لتحسين القدرات اللازمة لاكتشاف وتتبع وتدمير التهديدات الكورية الشمالية تحت الماء.

وأجرت الدول الثلاث آخر تدريبات ثلاثية ضد الغواصات في سبتمبر/أيلول، والتي كانت المرة الأولى في خمس سنوات، وسط توتر بشأن عدد غير مسبوق من تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.