سياسة
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تدريبات بحرية مشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو لمواجهة خطر كوريا الشمالية
تجري القوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات مضادة للغواصات بدءاً من الاثنين، لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية. ومن المقرر إجراء التدريبات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية.
تدريبات بحرية مشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو لمواجهة خطر كوريا الشمالية
تدريبات بحرية مشتركة سابقة بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بحر اليابان / صورة: Reuters
3 أبريل 2023

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القوات البحرية في البلاد والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات مضادة للغواصات على مدى يومين بدءاً من الاثنين، لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ومن المقرر إجراء التدريبات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة يو.إس.إس نيميتز، التي وصلت إلى مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

تأتي التدريبات الثلاثية في الوقت الذي كشفت به كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجماً، وتعهدت بإنتاج مزيد من المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وتفاخرت بما قالت إنها طائرة مسيّرة قادرة على الهجوم النووي تحت الماء.

وقالت الوزارة إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع ستستخدم هدفاً متنقلاً للتدريب على الحرب المضادة للغواصات لتحسين القدرات اللازمة لاكتشاف وتتبع وتدمير التهديدات الكورية الشمالية تحت الماء.

وأجرت الدول الثلاث آخر تدريبات ثلاثية ضد الغواصات في سبتمبر/أيلول، والتي كانت المرة الأولى في خمس سنوات، وسط توتر بشأن عدد غير مسبوق من تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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