قفزت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، بأكثر من 6% بعد ساعات من إعلان أعضاء في تحالف "أوبك" عن خفض طوعي في الإنتاج.

ومساء الأحد، أعلن 9 أعضاء في التحالف، وهم السعودية، وروسيا، والإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، والكويت، والغابون، وكازاخستان، والجزائر، عن خفض طوعي في إنتاجهم النفطي.

ويبدأ قرار خفض الإنتاج اعتباراً من مطلع مايو/أيار المقبل، حتى نهاية 2023، كإجراء احترازي من ظروف ستؤثر سلباً على الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة (4:30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم يونيو/حزيران، بنسبة 6.10% أو 5 دولارات إلى 84.96 دولاراً للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، بنسبة 5.31% أو 4.10 دولار إلى 79.80 دولار للبرميل.

ويبلغ إجمالي خفض النفط من جانب الدول المعلنة، نحو 1.66 مليون برميل يومياً، تضاف إلى مليونَي برميل جرى توزيعها يبين الأعضاء الـ23 في التحالف، اعتباراً من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ويعقد التحالف خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، اجتماعاً دورياً، لبحث تطورات سوق النفط العالمية، بخاصة بعد الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وتأثيرها على أسعار الخام.

"تخفيضات غير منطقية"

في السياق، قالت الإدارة الأمريكية، فجر الاثنين، إن إعلان أعضاء في تحالف "أوبك " عن خفض طوعي في إنتاج النفط، هو أمر غير منطقي في الوقت الراهن.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان، أن "التخفيضات المعلنة أخيراً غير منطقية، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي عدم يقين".

والشهر الماضي، تراجعت أسعار نفط برنت إلى قرابة 73 دولاراً للبرميل بسبب الأزمة المصرفية الأمريكية، قبل أن تستقر نهاية مارس/آذار عند 79 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط 95 دولاراً للبرميل في 2022.