سياسة
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32 قتيلاً على الأقل جراء عواصف وأعاصير الولايات المتحدة
لقي ما لا يقل عن 32 شخصاً مصرعهم جراء الأعاصير التي اجتاحت الولايات المتحدة منذ الجمعة، وتسببت بتدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.
32 قتيلاً على الأقل جراء عواصف وأعاصير الولايات المتحدة
32 قتيلاً جراء عواصف وأعاصير الولايات المتحدة / صورة: AFP
3 أبريل 2023

ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية منذ الجمعة حتى الأحد إلى 32 شخصاً.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العواصف العنيفة التي شهدتها الولايات المتحدة تسببت بمقتل 32 شخصاً على الأقل، بعدما اجتاحت جنوبي البلاد مروراً بوسط الغرب وصولاً إلى الشمال الشرقي، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت الوكالة إن الأعاصير التي ضربت 11 ولاية دمرت منازل وشركات وقطعت أشجاراً ودمرت أحياء.

وقال الر ئيس جو بايدن، في بيان: "بينما لا نزال نُقيم أبعاد الضرر نعلم أن العائلات في جميع أنحاء أمريكا تشعر بالحزن على فقدان أحبائها وتنتظر بشدة أخباراً عن الآخرين الذين يناضلون من أجل حياتهم، ويفرزون أنقاض منازلهم وأعمالهم".

وأعلنت حاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، أمس الأحد، حالة الطوارئ وسط تحذيرات من اشتداد العواصف.

وأمس، قالت وكالة أسوشيتد برس إن حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات وسط وجنوبي البلاد بلغت 26، قبل الكشف اليوم عن الحصيلة الجديدة.

وأضافت أن الأعاصير تسببت أيضاً بانهيار سقف صالة مسرح مزدحمة خلال حفلة موسيقية بولاية إلينوي، كما ألحقت أضراراً كبيرة بالبلدات الصغيرة والمدن الكبيرة بالمنطقة.

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف بسبب العواصف التي اجتاحت مساحات شاسعة يقطنها نحو 85 مليون نسمة.

ونقلت أسوشيتد برس عن عمدة ليتل روك أن 2100 منزل أو شركة كانت في طريق الأعاصير، مبيناً أن من غير الواضح بعد عدد المنازل المتضررة أو المدمرة.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسبباً بمقتل 25 شخصاً ومخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

في ديسمبر/كانون الأول 2021 لقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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