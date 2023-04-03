سياسة
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تصل إلى 100 ألف يورو.. مشروع قانون لتغريم مستخدمي الكلمات الأجنبية بإيطاليا
قدم حزب "إخوة إيطاليا"، الحزب الحاكم في البلاد، مشروع قانون يعاقب على استخدام الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية في المؤسسات الرسمية بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو.
تصل إلى 100 ألف يورو.. مشروع قانون لتغريم مستخدمي الكلمات الأجنبية بإيطاليا
غرامة 100 ألف يورو.. مشروع قانون لتغريم مستخدمي الكلمات الأجنبية في إيطاليا / صورة: AA
3 أبريل 2023

قدّم حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، الذي ترأسه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع قانون يعاقب على استخدام الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو.

وفقاً لتقرير صادر عن شبكة "CNN" الأمريكية، على الرغم من أن القانون يشمل كل اللغات الأجنبية، فإنه وُجِّه إلى استخدام اللغة الإنجليزية بشكل خاص والتي يقول المشروع إنها "تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها".

وأشار مشروع القانون إلى ضرورة معرفة الأشخاص العاملين بالإدارة العامة "بإتقان اللغة الإيطالية كتابياً وشفوياً"، وأكّدت مسودة القانون حظر التعامل باللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك "اختصارات وأسماء" الوظائف في مؤسسات الدولة.

كما يجب على أي مؤسسة أجنبية بالبلاد إصدار نسخة من اللوائح والقوانين الداخلية وعقود العمل باللغة الإيطالية.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون تشترط على المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية، أن تكون لغة البلاد هي اللغة الأساسية المستخدمة.

ووفقاً للمادة الثانية، فإن اللغة الإيطالية ستكون "إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية"، وعدم أداء ذلك يعرض الأشخاص لدفع غرامات تتراوح بين 5000 يورو و100 ألف يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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