أزال تويتر علامة "التحقق" الذهبية من الحساب الرئيسي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بعد أن وجه الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك انتقادات للمؤسسة الإخبارية وقال إنها تمارس الـ"بروباغندا" وانتقلت المنصة بذلك إلى نظام التحقق المدفوع.

وقالت الصحيفة، أمس الأحد، إنها لن تدفع مقابل حساب تجاري جرى التحقق منه وستشترك في علامة زرقاء فقط للصحفيين الذين يجدونها ضرورية لاحتياجاتهم الصحفية.

بعد استحواذه على تويتر العام الماضي، جعل ماسك من أولوياته فتح "العلامة الزرقاء"، التي تشير إلى حساب حقيقي للمشتركين الذين يدفعون رسوماً.

وأعلنت المنصة أنها ستبدأ في إنهاء العلامات الزرقاء القديمة اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان.

وكانت نيويورك تايمز من بين وسائل الإعلام الإخبارية والشركات والجمعيات الخيرية التي فقدت بالفعل العلامة الزرقاء وصُنّفت كحسابات تجارية جرى التحقق منها بعلامة ذهبية بموجب نظام ماسك الجديد.

وللاحتفاظ بالعلامة الذهبية يتعين على هذه المجموعات دفع رسوم شهرية قدرها 1000 دولار في الولايات المتحدة، و 50 دولاراً لكل حساب تابع إضافي.

اعتباراً من يوم الأحد، فقد الحساب الرئيسي لنيويورك تايمز، الذي يضم ما يقارب من 55 مليون متابع، العلامة الذهبية الخاصة به.

في المقابل احتفظت العديد من المجموعات والشخصيات الإعلامية التي أعلنت أيضاً أنها لن تدفع، بالعلامة الزرقاء أو الذهبية في حساباتها.

في الساعات الأولى من يوم الأحد، استهدف ماسك نيويورك تايمز في عدة تغريدات، قائلاً: "المأساة الحقيقية لنيويورك تايمز هي أن دعايتها ليست مثيرة للاهتمام" ووصف نشرتها الرئيسية بـ"ما يعادل الإسهال" و "غير قابل للقراءة".