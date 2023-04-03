أعلن أمين عامّ حلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ الاثنين، أن فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الناتو غداً الثلاثاء، وسيُرفَع علمها في مقرّ الحلف العسكري.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عشية اجتماعٍ لوزارات خارجية الحلف، إن التكتُّل يتطلع إلى "أسبوع تاريخي"، مضيفاً أن فنلندا ستكون "دولة كاملة العضوية في الحلف اعتباراً من غد".

وأوضح ستولتنبرغ أن الناتو "سيرفع العلم الفنلندي لأول مرة في مقرّ الحلف" في حفل رسمي.

ولفت إلى أن وزراء خارجية الحلف سيلتقون أولاً وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا، غداً في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت يوم 30 مارس/آذار المنقضي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تَعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي 17 مارس/آذار أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى اهتمامها بتبديد مخاوفنا الأمنية".

بذلك يُعَدّ حصول فنلندا على موافقة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على انضمامها إلى التكتل بصفتها العضو الحادي والثلاثين، أحد أسرع إجراءات العضوية في تاريخ الحلف الممتدّ على 74 عاماً.